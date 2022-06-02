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Под обстрел российских войск 1 июня попали 30 населенных пунктов Донбасса: какие предприятия пострадали
В течение суток 1 июня российские войска обстреляли 30 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, сообщается на Facebook-странице группировки Объединенных сил.
В частности, в Донецкой области обстрелы пришлись на Славянск, Соледар, Бахмут, Авдеевку, Николаевку, Торецк, Святогорск, Татьяновку, Нью-Йорк, Сухую Балку, Очеретино, Яровую, Карповку, Райгородок и Орловку.
В Луганской области под российские обстрелы попали Северодонецк, Боровское, Лисичанск, Приволье, Новодружеск, Белогоровка, Золотое, Горское, Камышеваха, Тошковка, Врубовка, Устиновка, Сиротино и Николаевка.
Под вражескими обстрелами погибли по меньшей мере трое жителей Донецкой области, еще 11 – ранены. Отсутствует информация о пострадавших в Луганской области, но указано, что данные постоянно уточняются. Из районов ведения боевых действий спасатели эвакуировали 2381 человека.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, отмечено, что российские военные преступники разрушили и повредили 89 гражданских объектов, среди которых 76 многоэтажных и частных домов. Также пострадали Центральная городская больница в Лисичанске, центр безопасности граждан в поселке Очеретино и административное здание отделения полиции в Авдеевке.
Также обстреляно складское помещение с метанолом и административный корпус предприятия "Азот" (Северодонецк), мебельная фабрика "Беллона" (Бахмут), обогатительная фабрика "Щербиновская" (Торецк), ремонтно-эксплуатационный корпус Краматорского линейного производственного управления магистральных газопроводов и специальные транспортные и ремонтные средства.
Напомним, что по данным "Оператора ГТС Украины", еще по состоянию на неделю назад на Донбассе прекратили работу все газораспределительные станции, кроме одной, "обеспечивающей работу хлебозавода в одном из городов Донбасса".