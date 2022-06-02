Під обстріли російських військ 1 червня потрапили 30 населених пунктів Донбасу: які підприємства постраждали

За добу 1 червня російські війська обстріляли 30 населених пунктів Донецької і Луганської областей, повідомляється на Facebook-сторінці угруповання Об'єднаних сил.

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Зокрема, у Донецькій області обстрілів зазнали Слов'янськ, Соледар, Бахмут, Авдіївка, Миколаївка, Торецьк, Святогірськ, Тетянівка, Нью-Йорк, Суха Балка, Очеретине, Ярова, Карпівка, Райгородок та Орлівка.

У Луганській області під російські обстріли потрапили Сєвєродонецьк, Борівське, Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Білогорівка, Золоте, Гірське, Комишуваха, Тошківка, Врубівка, Устинівка, Сиротине та Миколаївка.

Під ворожими обстрілами загинуло щонайменше троє жителів Донеччини, ще 11 – поранено. Наразі відсутня інформація про постраждалих на Луганщині, але вказано, що дані постійно уточнюються. Із районів ведення бойових дій рятувальники евакуювали 2381 людину.

Фото: Facebook/JFTaskForce Фото: Facebook/JFTaskForce В селищі Очеретине на Донеччині під обстріл потрапив центр безпеки громадян. Фото: Facebook/JFTaskForce Фото: Facebook/JFTaskForce Фото: Facebook/JFTaskForce Фото: Facebook/JFTaskForce

Крім того, зазначено, що російські воєнні злочинці зруйнували і пошкодили 89 цивільних об'єктів, серед яких 76 багатоповерхових і приватних будинків. Також постраждали Центральна міська лікарня в Лисичанську, центр безпеки громадян в селищі Очеретине та адміністративна будівля відділення поліції в Авдіївці.

Також обстріляне складське приміщення з метанолом та адміністративний корпус підприємства "Азот" (Сєвєродонецьк), меблева фабрика "Беллона" (Бахмут), збагачувальна фабрика "Щербинівська" (Торецьк), ремонтно-експлуатаційний корпус Краматорського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів та спеціальні транспортні і ремонтні засоби.

Нагадаємо, що за даними "Оператора ГТС України", ще станом на тиждень тому на Донбасі припинили роботу усі газорозподільні станції, окрім однієї, "яка забезпечує роботу хлібозаводу в одному з міст Донеччини".