- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську - зруйнували три будинки
Військові армії РФ вранці 1 червня атакували Слов'янськ на Донеччині. Внаслідок удару три будинки повністю зруйновані. Про це повідомив голова Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях у своєму Facebook.
Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.Підтримати delo.ua
"Ракетним ударом зруйновано 3 приватні будинки в одному з мікрорайонів міста. Ще близько десяти отримали пошкодження", - розповів Лях.
Він уточнив, що внаслідок ракетного удару ніхто не постраждав.
Раніше, 31 травня, окупанти вночі завдали ракетного удару по Слов'янську, внаслідок якого щонайменше троє людей загинули, шестеро поранено.Підписуйтесь на наш Telegram канал