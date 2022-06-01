Росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську - зруйнували три будинки

Військові армії РФ вранці 1 червня атакували Слов'янськ на Донеччині. Внаслідок удару три будинки повністю зруйновані. Про це повідомив голова Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях у своєму Facebook.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Ракетним ударом зруйновано 3 приватні будинки в одному з мікрорайонів міста. Ще близько десяти отримали пошкодження", - розповів Лях.

Він уточнив, що внаслідок ракетного удару ніхто не постраждав.

Раніше, 31 травня, окупанти вночі завдали ракетного удару по Слов'янську, внаслідок якого щонайменше троє людей загинули, шестеро поранено.