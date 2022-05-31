Армія РФ завдала ракетного удару по Слов'янську: є загиблі та поранені

Окупанти вночі завдали ракетного удару по Слов'янську, внаслідок якого щонайменше троє людей загинули, шестеро поранено.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Донецької ОВ Павло Кириленко.

"Щонайменше троє людей загинули, шестеро поранені внаслідок ракетного удару, завданого росіянами вночі по Слов'янську. Постраждала школа і не менше семи багатоповерхівок", - написав Кириленко у Facebook.

Рятувальні роботи продовжуються, тому про точну кількість жертв та постраждалих буде відомо після їх завершення.

"Цей авіаудар є черговим злочином російських окупаційних військ на нашій землі, жертвою якого є громадянські люди", - додав Кириленко.

За його словами, безпечних місць на Донеччині немає, тому Кириленко закликав місцевих жителів евакуюватися.

Нагадаємо, що на Донеччині через обстріл російських військ зупинилася Слов'янська ТЕС.