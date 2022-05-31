Армия РФ нанесла ракетный удар по Славянску: есть погибшие и раненые

Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Славянску, в результате которого по меньшей мере три человека погибли, шестеро ранены.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"По меньшей мере три человека погибли, шестеро ранены в результате ракетного удара, нанесенного россиянами ночью по Славянску. Пострадала школа и не менее семи многоэтажек", - написал Кириленко в Facebook.

Спасательные работы продолжаются, поэтому о точном количестве жертв и пострадавших будет известно после их завершения.

"Этот авиаудар – очередное преступление российских оккупационных войск на нашей земле, жертвой которого являются гражданские люди", - добавил Кириленко.

По его словам, безопасных мест в Донецкой области нет, поэтому Кириленко призвал местных жителей эвакуироваться.

Напомним, что в Донецкой области из-за обстрелов российских войск остановилась Славянская ТЭС.