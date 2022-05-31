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Армия РФ нанесла ракетный удар по Славянску: есть погибшие и раненые
Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Славянску, в результате которого по меньшей мере три человека погибли, шестеро ранены.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"По меньшей мере три человека погибли, шестеро ранены в результате ракетного удара, нанесенного россиянами ночью по Славянску. Пострадала школа и не менее семи многоэтажек", - написал Кириленко в Facebook.
Спасательные работы продолжаются, поэтому о точном количестве жертв и пострадавших будет известно после их завершения.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Этот авиаудар – очередное преступление российских оккупационных войск на нашей земле, жертвой которого являются гражданские люди", - добавил Кириленко.
По его словам, безопасных мест в Донецкой области нет, поэтому Кириленко призвал местных жителей эвакуироваться.
Напомним, что в Донецкой области из-за обстрелов российских войск остановилась Славянская ТЭС.