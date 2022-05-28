В Донецкой области из-за обстрелов российских войск остановилась Славянская ТЭС

С пятницы, 27 мая, ПАО "Донбассэнерго" остановила работу Славянской ТЭС.

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Об этом сообщает сайт "Донбассэнерго".

"Николаевская городская территориальная громада Донецкой области, где территориально расположена главная структурная единица ПАО «Донбассэнерго" — Славянская ТЭС, постоянно находится под ракетно-артиллерийскими обстрелами со стороны российских оккупационных войск. Персонал электростанции все время активной фазы войны героически обеспечивал работу генерирующего оборудования и отпуск электроэнергии в энергосистему Украины. С целью сохранения жизни и здоровья персонала станции, а также в связи с необходимостью эвакуации работников и членов их семей, ПАО «Донбассэнерго» принято решение об остановке работы Славянской ТЭС 27 мая 2022 года», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Государственной инспекции ядерного регулирования заявили, что Международное агентство по атомной энергии своим бездействием способствует эскалации ситуации с оккупацией Россией Запорожской атомной электростанции (Энергодар, Запорожская область).