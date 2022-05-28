На Донеччині через обстріл російських військ зупинилася Слов'янська ТЕС

З п'ятниці, 27 травня, ПАТ "Донбасенерго" зупинило роботу Слов'янської ТЕС.

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Про це повідомляє сайт "Донбасенерго".

"Миколаївська міська територіальна громада Донецької області, де територіально розташована головна структурна одиниця ПАТ "Донбасенерго" - Слов'янська ТЕС, постійно перебуває під ракетно-артилерійським обстрілом з боку російських окупаційних військ. Персонал електростанції постійно активної фази війни героїчно забезпечував роботу генеруючого обладнання та відпуск електроенергії в енергосистему України. З метою збереження життя та здоров'я персоналу станції, а також у зв'язку з необхідністю евакуації працівників та членів їхніх сімей, ПАТ «Донбасенерго» ухвалено рішення про зупинення роботи Слов'янської ТЕС 27 травня 2022 року», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Державній інспекції ядерного регулювання заявили, що Міжнародне агентство з атомної енергії своєю бездіяльністю сприяє ескалації ситуації з окупацією Росією Запорізької атомної електростанції (Енергодар, Запорізька область).