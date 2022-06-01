Россияне нанесли ракетный удар по Славянску — разрушили три дома

Военные армии РФ утром 1 июня атаковали Славянск Донецкой области. В результате удара три дома полностью разрушены. Об этом сообщил глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях в своем Facebook.

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"Ракетным ударом разрушены 3 частных дома в одном из микрорайонов города. Еще около десяти получили повреждения", - рассказал Лях.

Он уточнил, что в результате ракетного удара никто не пострадал.

Ранее, 31 мая, оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Славянску, в результате которого по меньшей мере три человека погибли, шестеро ранены.