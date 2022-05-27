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Через обстріли на Донбасі за тиждень відключено 41 газорозподільчу станцію, залишилася лише одна

Через обстріли на Донбасі за тиждень відключено 41 газорозподільчу станцію, залишилася лише одна
Фото: Depositphotos

Через активні бойові дії на сході України кількість відключених газорозподільних станцій в Україні зросла на 75% до 93, зокрема газопостачання втратили Луганська та Донецька області, повідомляє "Оператор ГТС України".

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Зазначається, що причиною зупинки 41 ГРС у Донецькій та Луганській областях стало пошкодження магістрального газопроводу внаслідок російських обстрілів.

Загалом тільки на Донецьку область припадає 51 зупинена ГРС. Решта ж розташовані у Луганській, Харківській, Запорізькій та Миколаївській областях. Однак одна працююча станція на Донбасі все ж залишається.

"Співробітники "Оператора ГТС України" залишаються в регіоні, щоб мати можливість відновити газопостачання щойно з'явиться доступ до пошкоджених ділянок, а також підтримувати в роботі єдину працюючу ГРС, яка забезпечує роботу хлібозаводу в одному з міст Донеччини", - кажуть в держкомпанії.

Там запевняють, що знаходяться у постійному контакті з військовими адміністраціями та військовими для максимально оперативного доступу до пошкоджених ділянок.

Зокрема, цього тижня вдалось локалізувати газопровід-відвід після пошкодження магістрального газогону у Харківській області та уникнути обмеження газопостачання споживачів.

Нагадаємо, що 23 травня російські військові під час спроби відрізати Луганську область від траси на Бахмут пошкодили газопровід великого діаметра. Тиск у трубі одразу знизився з 15 до 5 атмосфер, що поставило під питання подальше газопостачання Донецької області. Згодом ОГТСУ повідомив, що газопостачання обох областей було зрештою зупинено.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофій Бесп'ятов