Из-за обстрелов на Донбассе за неделю отключили 41 газораспределительную станцию, осталась только одна

Из-за активных боевых действий на востоке Украины количество отключенных газораспределительных станций в Украине выросло на 75% до 93, в частности газоснабжение утратили Луганская и Донецкая области, сообщает "Оператор ГТС Украины".

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Отмечается, что причиной остановки 41 ГРС в Донецкой и Луганской областях стало повреждение магистрального газопровода в результате российских обстрелов.

В общей сложности только на Донецкую область приходится 51 остановленная ГРС. Остальные же расположены в Луганской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областях. Однако одна работающая станция на Донбассе все же остается.

"Сотрудники "Оператора ГТС Украины" остаются в регионе, чтобы иметь возможность восстановить газоснабжение, как только появится доступ к поврежденным участкам, а также поддерживать в работе единственную работающую ГРС, которая обеспечивает работу хлебозавода в одном из городов Донецкой области", - говорят в госкомпании.

Там уверяют, что находятся в постоянном контакте с военными и военными администрациями для максимально оперативного доступа к поврежденным участкам.

В частности, на этой неделе удалось локализовать газопровод-отвод после повреждения магистрального газопровода в Харьковской области и избежать ограничения газоснабжения потребителей.

Напомним, что 23 мая российские военные при попытке отрезать Луганскую область от трассы на Бахмут повредили газопровод большого диаметра. Давление в трубе сразу снизилось с 15 до 5 атмосфер, что поставило под вопрос дальнейшее газоснабжение Донецкой области. Вскоре ОГТСУ сообщил, что газоснабжение обеих областей все же было остановлено.

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