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В ходе боевых действий оккупанты повредили газопровод большого диаметра на Луганщине, - Гайдай
Российские военные при попытке отрезать Луганскую область от трассы Лисичанск-Бахмут повредили газопровод большого диаметра. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.
"При попытке отрезать Луганщину от трассы Лисичанск – Бахмут россияне повредили газопровод большого диаметра, газоснабжение Донбасса под вопросом. На границе Луганской и Донецкой областей россияне, пытаясь продвинуться и захватить этот автомобильный путь, попали в магистральный газопровод диаметром 1 200 мм", — написал он.
По его словам, давление в трубе сразу снизилось с 15 до 5 атмосфер, что ставит под вопрос дальнейшее газоснабжение Донецкой области. Добраться до разгерметизированного участка пока крайне сложно из-за активных боевых действий.
36 тысяч потребителей из трех населенных пунктов Луганщины обладают некоторым запасом голубого топлива за счет остаточного давления в трубах.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, из-за обстрелов российскими войсками в Луганской области 22 мая повреждено более 70 домов.