У ході бойових дій окупанти пошкодили газопровід великого діаметра на Луганщині, - Гайдай

Російські військові під час спроби відрізати Луганську область від траси Лисичанськ-Бахмут пошкодили газопровід великого діаметра. Про це у своєму телеграм-каналі написав голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

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"При спробі відрізати Луганщину від траси Лисичанськ – Бахмут росіяни пошкодили газопровід великого діаметра, газопостачання Донбасу під питанням. На кордоні Луганської та Донецької областей росіяни, намагаючись просунутися та захопити цей автомобільний шлях, потрапили до магістрального газопроводу діаметром 1 200 мм" .

За його словами, тиск у трубі одразу знизився з 15 до 5 атмосфер, що ставить під питання подальше газопостачання Донецької області. Дістатись до розгерметизованої ділянки поки що вкрай складно через активні бойові дії.

36 тисяч споживачів із трьох населених пунктів Луганщини мають деякий запас блакитного палива за рахунок залишкового тиску в трубах.

Нагадаємо, через обстріл російськими військами на Луганщині 22 травня пошкоджено понад 70 будинків.