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Враг пытается перерезать трассу Лисичанск – Бахмут и приблизиться к Славянску со стороны Лимана – Генштаб.
Российские оккупационные войска попытались осуществить наступление со стороны Лимана в направлении поселка Райгородок, расположенного на правом берегу Северского Донца у Славянска, но понесли потери и отошли, сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
В свою очередь, на Северодонецком направлении противник ведет штурмовые действия в городе Северодонецк, а также при поддержке минометов проводил штурм в направлении сел Боброво и Устиновка, однако успеха там, по данным Генштаба, до сих пор не имеет.
На Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в поселке Камышеваха с целью взятия его под контроль, и имеет в этом частичный успех, бои продолжаются. Также оккупанты вели штурм в направлениях сел Нагорное и Белогоровка, расположенных с обеих сторон трассы Лисичанск - Бахмут, однако в результате нанесенного со стороны украинских подразделений поражения отошли.
"На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Обстреливал украинские войска из артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Успеновка, Угледар, Новоселка и Орехов", - говорится также.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В направлении Славянска со стороны Харьковской области основные усилия враг сосредоточил на удержании занятых позиций, ведении разведки и создании условий для возобновления наступления, совершив артиллерийские обстрелы в районах сел Довгенькое, Курулька, Вернополье и Долина.
Вокруг Харькова же противник сосредотачивает основные усилия на содержании занятых рубежей, осуществил обстрелы позиций Сил обороны из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Михайловка, Прудянка и Верхний Салтов.
На Южнобугском направлении оккупанты увеличили количество обстрелов украинских позиций, также обстреливали из минометов и ствольной артиллерии населенные пункты Шевченково, Трудолюбовка, Луч, Степная Долина и Широкое. С вертолетов Ми-24 враг нанес авиационные удары в районах Новогригоровки и Александровки.
Кроме того, сообщается, что с территории России был обстрелян из минометов город Середина-Буда и соседнее село Прогресс Сумской области, а также село Леоновка Черниговской области.
За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях, по данным Генштаба, было отбито 133 атаки врага, уничтожены два танка, шесть артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и четыре вражеских автомобиля. Подразделения противовоздушной обороны сбили семь беспилотников типа "Орлан-10".