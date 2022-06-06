Украинские военные не дают возможности оккупантам РФ захватить трассу Бахмут – Северодонецк, - Генштаб

На Донецком направлении основные усилия враг сосредотачивает на попытках установления полного контроля над городом Северодонецк и блокирования украинских войск в Лисичанске. Однако украинские военные сводят на нет попытки врага взять под контроль автодорогу Бахмут – Северодонецк.

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Об этом сообщает Генштаб по состоянию на 18:00.

"Наши воины удерживают контроль в городе Северодонецке, бои продолжаются в восточной части города. Отразили вражеский штурм в направлении Новоохтырки и Вороново", - говорится в сообщении.

На Лиманском направлении с целью уничтожения фортификационных сооружений враг обстреливал подразделения ВСУ из минометов и артиллерии в районах Татьяновки и Пискуновки. Также враг нанес ракетный удар по Николаевке.

На Славянском направлении враг ведет подготовку к возобновлению штурмовых действий с целью улучшения тактического положения. Для восполнения потерь, которые понесла группировка войск, осуществляет подготовку личного состава на территории РФ.

При этом украинские подразделения успешно отбили штурм в направлении населенного пункта Довгенькое. Оккупанты понесли потери и отошли.

На Бахмутском направлении с целью поддержки действий подразделений враг обстреливает из ствольной и реактивной артиллерии, минометов районы населенных пунктов Берестово, Федоровка и Мироновка. Также был нанесен авиационный удар вертолетами Ка-52 вблизи Ротов.

Для разведки маршрутов выдвижения и уточнения позиций украинских войск противник использует диверсионно-разведывательные группы, действующие в районе Белогоровки.

На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий в приграничных районах к северу от Харькова.

Ремонтно-восстановительные подразделения врага ведут работы по восстановлению разрушенного железнодорожного моста через реку Оскол в районе железнодорожной станции Купянск-Узловой.

На Харьковском направлении враг ведет оборонительные бои с целью сдерживания продвижения подразделений сил обороны к государственной границе и контроля над автодорогой Белгород – Купянск. В районах населенных пунктов Шестаково, Победа и Байрак оккупанты провели минирование участков местности.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Но совершал артиллерийские обстрелы в районах Богоявленки, Владимировки, Малиновки и Щербаков.

Враг усилил группировку войск силами в батальонную тактическую группу на Запорожском направлении.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и осуществляет подготовку к активизации боевых действий.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал.

На Северском направлении в приграничных районах Брянской и Курской областей противник удерживает отдельные подразделения из состава 20-й общевойсковой армии Западного военного округа. Также в Брянской области, в близости от государственной границы с Украиной, располагаются вражеские артиллерийские подразделения.

Напомним, что Зеленский рассказал, сколько украинских военных с "Азовстали" находится в плену.