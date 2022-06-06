Українські військові не дають можливості окупантам РФ захопити трасу Бахмут – Сєвєродонецьк, - Генштаб

На Донецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на спробах встановлення повний контроль над містом Сєвєродонецьк та блокування українських військ у Лисичанську. Проте українські військові зводять нанівець спроби ворога взяти під контроль автошлях Бахмут – Сєвєродонецьк.

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Про це повідомляє Генштаб станом на 18.00.

"Наші воїни утримують контроль у місті Сєверодонецьку, бої продовжуються у східній частині міста. Відбили ворожий штурм у напрямку Новоохтирки та Вороново", - йдеться у повідомленні.

На Лиманському напрямку з метою знищення фортифікаційних споруд ворог обстрілював підрозділи ЗСУ з мінометів та артилерії в районах Тетянівки та Піскунівки. Також ворог завдав ракетного удару по Миколаївці.

На Слов'янському напрямі ворог веде підготовку до відновлення штурмових дій з метою покращення тактичного становища. Для поповнення втрат, які зазнало угруповання військ, здійснює підготовку особового складу.

При цьому українські підрозділи успішно відбили штурм у напрямі населеного пункту Довгеньке. Окупанти зазнали втрат і відійшли.

На Бахмутському напрямку з метою підтримки дій підрозділів ворог обстрілює зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів райони населених пунктів Берестове, Федорівка та Миронівка. Також було завдано авіаційного удару вертольотами Ка-52 поблизу Ротов.

Для розвідки маршрутів висування та уточнення позицій українських військ противник використовує диверсійно-розвідувальні групи, що діють у районі Білогорівки.

На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій у прикордонних районах на північ від Харкова.

Ремонтно-відновлювальні підрозділи ворога ведуть роботи з відновлення зруйнованого залізничного мосту через річку Оскол у районі залізничної станції Куп'янськ-Вузлової.

На Харківському напрямку ворог веде оборонні бої з метою стримування просування підрозділів сил оборони до державного кордону та контролю за автошляхом Білгород – Куп'янськ. У районах населених пунктів Шестаково, Перемога та Байрак окупанти провели мінування ділянок місцевості.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Але робив артилерійські обстріли в районах Богоявленки, Володимирівки, Малинівки та Щербаків.

Ворог посилив угруповання військ силами до батальйонної тактичної групи на Запорізькому напрямку.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та здійснює підготовку до активізації бойових дій.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не робив.

На Сіверському напрямку у прикордонних районах Брянської та Курської областей противник утримує окремі підрозділи зі складу 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу. Також у Брянській області, поблизу державного кордону з Україною, розташовуються ворожі артилерійські підрозділи.

Нагадаємо, що Зеленський розповів, скільки українських військових із "Азовсталі" перебуває у полоні.