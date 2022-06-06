На блокпостах Херсонщини окупантам дозволили розстрілювати цивільних, - СБУ

Загарбникам дозволено розстрілювати громадян, які видадуться їм підозрілими.

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Про це свідчить перехоплена СБУ розмова двох окупантів із так званої "ДНР". Вони забезпечують патрулювання для армії РФ на сусідніх блокпостах Херсонської області.

"Мені сказали: якщо підозріла особа, без розмов спалювати нах*й... У мене наказ від майора такий: з'являється машина або фура, або що з яблуками, дивишся, запитуєш: "Що везеш?". Якщо людина підозріла, ї*ашить без розмов", – розповідає військовий із позивним "сивий".

Далі його співрозмовник уточнює: "…Ага, з твого боку ви їх першими спалюватимете. А якщо не встигнете, то ми?"

Нагадаємо, що Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації запевняє, що українська влада не вчиняє і не має наміру вчиняти жодних дій щодо позбавлення жителів окупованих Росією територій доступу до зв'язку.