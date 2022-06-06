Один из операторов связи участвует в информационно-психологической операции РФ - Госспецсвязи

Государственная служба специальной связи и защиты информации уверяет, что украинские власти не совершают и не намерены совершать никаких действий по лишению жителей оккупированных Россией территорий доступа к связи. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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"На номера украинцев одним из операторов была осуществлена фейковая рассылка с уведомлением, что якобы СНБО принял решение о прекращении предоставления услуг украинскими операторами в Запорожской области. Эта информация не соответствует действительности и является очередной информационно-психологической операцией россии. Никаких подобных распоряжений СНБО не дает не мог дать", - говорится в заявлении.

Госспецсвязи подчеркивает, что для государства очень важно, чтобы граждане оставались на связи и имели возможность связаться с родными, вызвать экстренные службы и получать правдивую информацию о ходе войны.

"С начала войны украинские власти заняли четкую и понятную позицию – ни в коем случае не ограничивать возможности получения услуг мобильной связи и интернета для наших граждан, независимо от того, живут ли они на оккупированных территориях или нет", - отмечает ведомство.

Для этого и перед началом российского вторжения, и в первые дни войны Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций при Госспецсвязи предоставил соответствующие разъяснения всем украинским операторам.

"Недавно российские оккупанты отключили украинскую связь на Херсонщине и пытались обвинить в этом украинские власти. На этот раз врагами была проведена спецоперация с рассылкой от номера [email protected] лживого сообщения об отключении связи. Цель врагов понятна - лишить граждан возможности получать правдивую информацию, оставив единственным возможным источником российскую пропаганду", – отметили в службе.

Там также добавляют, что целью оккупантов является оборвать связь украинцев с родными, чтобы увеличить панические настроения и обвинить украинские власти в том, что они отказались от своих граждан.

"Отмечаем, что для нас все регионы являются частью Украины, каждый житель временно оккупированных территорий – такой же наш земляк, как и все другие. Призываем не верить вражеской пропаганде", - подчеркнули в Госспецсвязи.

Там призывают людей, лишившихся мобильной связи и интернета, получать достоверную официальную информацию на средних волнах радио (частоты 1278, 1404, 873, 657 кГц) с помощью старых приемников, а также на раскодированных спутниковых каналах по следующим параметрам:

спутник: Hotbird 13;

частота: 11219 МГц;

поляризация: H(горизонтальная);

символьная скорость: 29900;

Коррекция ошибок: FEC 3/5.



Также в случае попыток оккупантов подключить сети интернета на захваченных территориях к российским системам, которые находятся под полным контролем спецслужб, в ведомстве советуют быть максимально осторожными во время общения, а также использовать VPN при входе в сеть.

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