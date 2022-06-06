Один з операторів зв'язку бере участь в інформаційно-психологічній операції РФ - Держспецзв'язку

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації запевняє, що українська влада не вчиняє і не має наміру вчиняти дій щодо позбавлення мешканців окупованих Росією територій доступу до зв'язку. Про це йдеться у повідомленні відомства.

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"На номери українців одним із операторів було здійснене фейкове розсилання з повідомленням, що нібито РНБО ухвалила рішення про припинення надання послуг українськими операторами в Запорізькій області. Ця інформація не відповідає дійсності та є черговою інформаційно-психологічною операцією росії. Ніяких подібних розпоряджень РНБО не давала і не могла дати", - йдеться у заяві.

Держспецзв'язку підкреслює, що для держави надзвичайно важливо, щоб громадяни залишалися на зв'язку та мали можливість зв'язатися з рідними, викликати екстрені служби та отримувати правдиву інформацію про перебіг війни.

"Від початку війни українська влада посіла чітку й зрозумілу позицію – в жодному разі не обмежувати можливості отримання послуг мобільного зв'язку та інтернету для наших громадян, незалежно від того, живуть вони на окупованих територіях чи ні", - зазначає відомство.

Для цього і перед початком російського вторгнення, і в перші дні війни Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій при Держспецзв'язку надав відповідні роз'яснення усім українським операторам.

"Нещодавно російські окупанти відключили український зв'язок на Херсонщині й намагалися звинуватити у цьому українську владу. Цього разу ворогами була проведена спецоперація з розсиланням від номера [email protected] брехливого повідомлення про відключення зв'язку. Мета ворогів зрозуміла – позбавити громадян можливості отримувати правдиву інформацію, залишивши єдиним можливим джерелом російську пропаганду", - зазначили у службі.

Там також додають, що метою окупантів є обірвати зв'язок українців із рідними, щоб збільшити панічні настрої та звинуватити українську владу в тому, що вона відмовилася від своїх громадян.

"Наголошуємо, що для нас усі регіони є частиною України, кожен мешканець тимчасово окупованих територій – такий самий наш земляк, як і всі інші. Закликаємо не вірити ворожій пропаганді", - підкреслили у Держспецзв'язку.

Там закликають людей, що втратили мобільний зв'язок та інтернет, отримувати достовірну офіційну інформацію на середніх хвилях радіо (частоти 1278, 1404, 873, 657 кГц) за допомогою старих приймачів, а також на розкодованих супутникових каналах за такими параметрами:

супутник: Hotbird 13;

частота: 11 219 МГц;

поляризація: H (горизонтальна);

символьна швидкість: 29 900;

корекція помилок: FEC 3/5.



Також у разі спроб окупантів підключити мережі інтернет на захоплених територіях до російських систем, які перебувають під повним контролем спецслужб, у відомстві радять бути максимально обережними під час спілкування, а також використовувати VPN під час входу в мережу.

Джерело фото: ua.depositphotos.com