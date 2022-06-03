"Обладнання та офіси захоплені": Інтернет-провайдер Volia відхрестився від роботи у Херсоні

Провайдер телекомунальних послуг Volia заявляє про припинення їх надання в Херсоні. Про це йдеться у повідомленні компанії, опублікованому у зв'язку із поширенням деякими ЗМІ інформації про відновлення Volia надання послуг у Херсоні.

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"Офіційно повідомляємо. Компанія Volia три місяці робила все від нас залежне, щоб забезпечувати херсонців зв'язком та відновлювати послуги, де це можливо. Але, на жаль, через бойові дії та окупацію міста наша компанія була змушена призупинити надання послуг у Херсоні з 31 травня 2022 року", - сказано у ньому.

У компанії зазначають, що не мають доступу до місцевого обладнання та офісів компанії, які були незаконно захоплені, та не мають жодного стосунку до послуг, які надаються клієнтам компанії у місті.

Також Volia наголошує, що зробила повний перерахунок і повернула гроші абонентам за ненадані через бойові дії послуги.

"Ми віримо в український Херсон і сподіваємось, що вже найближчим часом ми побачимо український стяг над містом. Наступного ж дня працівники нашої компанії почнуть роботи з відновлення зв'язку та послуг у місті", - додали в компанії.

Зазначимо, що напередодні ЗМІ з посиланням на представників окупаційної адміністрації повідомляли, що на Херсонщині запрацювало безкоштовне кабельне телебачення. Стверджувалося, що доступні 64 аналогових та 170 цифрових каналів, причому роботу ТБ забезпечує провайдер кабельного телебачення Volia.

3 червня також було заявлено про повне відновлення цифрової гілки оператора Volia. Аналогова гілка, за даними окупантів, також працює, але на деяких каналах може бути "проблема зі звуком".

Нагадаємо також, що напередодні Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України заявила, що найближчим часом на Херсонщині не вдасться відновити роботу українських операторів мобільного зв'язку та доступу до інтернету.