"Оборудование и офисы захвачены": Интернет-провайдер Volia открестился от работы в Херсоне

Провайдер телекомуслуг Volia заявляет о прекращении их предоставления в Херсоне. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в связи с распространением некоторыми СМИ информации о возобновлении Volia предоставления услуг в Херсоне.

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"Официально сообщаем. Компания Volia три месяца делала все от нас зависящее, чтобы обеспечивать херсонцев связью и восстанавливать услуги, где это возможно. Но, к сожалению, из-за боевых действий и оккупации города наша компания была вынуждена приостановить предоставление услуг в Херсоне с 31 мая 2022 года", - сказано в нем.

В компании отмечают, что не имеют доступа к местному оборудованию и офисам компании, которые были незаконно захвачены, и не имеют никакого отношения к услугам, предоставляемым клиентам компании в городе.

Также Volia подчеркивает, что произвела полный перерасчет и вернула деньги абонентам за непредоставленные из-за боевых действий услуги.

"Мы верим в украинский Херсон и надеемся, что уже в ближайшее время мы увидим украинское знамя над городом. На следующий же день работники нашей компании начнут работы по восстановлению связи и услуг в городе", - добавили в компании.

Отметим, что накануне СМИ со ссылкой на представителей оккупационной администрации сообщали, что в Херсонской области заработало бесплатное кабельное телевидение. Утверждалось, что доступны 64 аналоговых и 170 цифровых каналов, причем работу ТВ обеспечивает провайдер кабельного телевидения Volia.

3 июня было также заявлено о полном восстановлении цифровой ветки оператора Volia. Аналоговая ветка, по данным оккупантов, также работает, но на некоторых каналах может присутствовать "проблема со звуком".

Напомним также, что накануне Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины заявила, что в ближайшее время в Херсонской области не удастся восстановить работу украинских операторов мобильной связи и доступа к интернету.