На блокпостах Херсонщины оккупантам разрешили расстреливать гражданских, - СБУ

Захватчикам разрешено расстреливать граждан, которые покажутся им подозрительными.

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Об этом свидетельствует перехваченный СБУ разговор двух оккупантов из так называемой "ДНР". Они обеспечивают патрулирование для армии РФ на соседних блокпостах Херсонской области.

"Мне сказали: если подозрительная личность, без разговоров сжигать нах*й… У меня приказ от майора такой: появляется машина или фура, или что с яблоками, смотришь, спрашиваешь: "Что везешь?". Если человек подозрительный, е*ашить без разговоров", – рассказывает военный с позывным "седой".

Далее его собеседник уточняет: "…Ага, с твоей стороны вы их первыми будете сжигать. А если не успеете, то мы?"

Напомним, что Государственная служба специальной связи и защиты информации уверяет, что украинские власти не совершают и не намерены совершать никаких действий по лишению жителей оккупированных Россией территорий доступа к связи.