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Окупанти знову обстріляли Лисичанськ, бої за Сєвєродонецьк - у розпалі, - голова ОВА
Російські окупанти обстріляли в Лисичанську Луганської області ринок, гірничий коледж та школу, де постраждали дві людини, бої за Сєвєродонецьк – у розпалі.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Декілька годин рятувальники ліквідовували загоряння торговельних павільйонів ринку загальною площею 1 000 квадратних метрів. Полум’я вдалося приборкати лише ближче до вечора", - поінформував Гайдай.
Також руйнувань зазнали навчальні заклади міста – будівля гірничо-індустріального фахового коледжу, яка практично вигоріла, та загальноосвітня школа, звідки евакуювали двох постраждалих.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Ще трьох поранених у Лисичанську і Привіллі госпіталізували до лікувальних закладів інших регіонів – це два чоловіки та жінка. Зокрема, у Сєвєродонецьку досі йдуть бої.
Зокрема, зранку 6 червня стався масований обстріл міста Золоте, де, за попередніми даними, зруйновано одразу 13 будинків. Вдень росіяни вдарили по місту Гірське – 11 пошкоджених будинків.
Нагадаємо, українські війська у Сєвєродонецьку 6 червня знову відступили до промзони. Водночас ЗСУ не дають можливості окупантам РФ захопити трасу Бахмут – Сєвєродонецьк.