Россия готовит свои войска к наступлению на Славянск, - Генштаб

Страна-агрессор РФ продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины и не оставляет попыток установить контроль над городом Северодонецк.

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Об этом сообщает Генштаб Украины по состоянию на вечер 7 июня.

Так, на Славянском направлении основные усилия враг сосредотачивает на подготовке войск к наступлению на город Славянск. Российские войска обстреляли районы населенных пунктов Большая Камышеваха, Долина, Курулька, Грушуваха, Красная Поляна и Шнурки.

На Северодонецком направлении враг обстреливал подразделения украинских войск и гражданскую инфраструктуру ствольной и реактивной артиллерией в районах населенных пунктов Лисичанск, Боровское и Метелкино.

На Бахмутском направлении украинские воины успешно сдерживают штурмовые действия в районе населенного пункта Камышеваха. Также, безуспешными оказались враждебные попытки штурма в направлении Светлодарской и Углегорской ТЭС.

Возле Нагорного, украинские защитники нанесли огневое поражение по подразделениям оккупантов. После неудачной попытки штурма, враг отошел на занимавшей ранее позиции.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты не вели активных боевых действий.

На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивал на ведении разведки, содержании занимаемых рубежей и восстановлении утраченных позиций. Кроме того, вражеские подразделения, огнем артиллерии, пытаются не допустить создания благоприятных условий для ведения контрнаступления украинскими войсками в Херсонской и Николаевской областях.

На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений.

На Северском направлении противник активных действий не производил. В течение дня враг обстрелял населенные пункты Сеньковка Черниговской области, Сопич, Константиновку, Старые Вырки и Большую Писаревку Сумской области.

На Харьковском направлении противник ведет бои с целью удержания занятых рубежей, продолжает обстрелы наших войск, минует местность.

На Бессарабском направлении существенных изменений в обстановке не произошло.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника задействована для блокирования гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Интенсивность применения вражеской авиации благодаря удачным действиям украинской противовоздушной обороны снижена. Усилия сосредотачиваются на поддержке действий наземной группировки и нанесении ракетных ударов по объектам инфраструктуры в глубине территории Украины.

В связи с потерями личного состава и военной техники, противник продолжает активно использовать гражданскую инфраструктуру и ремонтно-восстановительную базу в Луганской и Донецкой областях.

Напомним, что Польша подпишет с Украиной крупный контракт на поставку вооружений на $628 млн.