Росія готує свої війська до наступу на Слов'янськ, - Генштаб

Країна-агресор РФ продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на території України і не залишає спроб встановити контроль над містом Сєвєродонецьк.

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Про це повідомляє Генштаб України станом на вечір 7 червня.

Так, на Слов'янському напрямі основні зусилля ворог зосереджує підготовку військ до наступу місто Слов'янськ. Російські війська обстріляли райони населених пунктів Велика Камишеваха, Долина, Курулька, Грушуваха, Червона Поляна та Шнурки.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював підрозділи українських військ та цивільну інфраструктуру ствольною та реактивною артилерією в районах населених пунктів Лисичанськ, Борівське та Метелкіне.

На Бахмутському напрямку українські воїни успішно стримують штурмові дії у районі населеного пункту Камишеваха. Також безуспішними виявилися ворожі спроби штурму у напрямку Світлодарської та Вуглегірської ТЕС.

Біля Нагірного українські захисники завдали вогневої поразки за підрозділами окупантів. Після невдалої спроби штурму, ворог відійшов на позиції, що займала раніше.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти не вели активних бойових дій.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджував на веденні розвідки, змісті рубежів і відновленні втрачених позицій. Крім того, ворожі підрозділи вогнем артилерії, намагаються не допустити створення сприятливих умов для контрнаступу українськими військами в Херсонській та Миколаївській областях.

На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін.

На Сіверському напрямку противник активних дій не вів. Протягом дня ворог обстріляв населені пункти Сеньківка Чернігівської області, Сопіч, Костянтинівку, Старі Вирки та Велику Писарівку Сумської області.

На Харківському напрямку противник веде бої з метою утримання зайнятих рубежів, продовжує обстріл наших військ, минає місцевість.

На Бессарабському напрямі суттєвих змін не сталося.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника задіяне для блокування цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря.

Інтенсивність застосування ворожої авіації завдяки вдалим діям української протиповітряної оборони знижено. Зусилля зосереджуються на підтримці дій наземного угруповання та нанесенні ракетних ударів по об'єктах інфраструктури у глибині території України.

У зв'язку із втратами особового складу та військової техніки, противник продовжує активно використовувати цивільну інфраструктуру та ремонтно-відновлювальну базу в Луганській та Донецькій областях.

Нагадаємо, що Польща підпише з Україною великий контракт на постачання озброєнь на $628 млн.