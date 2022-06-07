"Повернення до кордонів, які ми контролювали повністю 24 лютого, - це дуже серйозна тимчасова перемога", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times розповів, що вважає перемогою у війні, розв'язаною Росією в Україні. При цьому Зеленський додав, що передусім перемога має бути на полі бою, або міцна ситуація на полі бою.

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"Я вважаю, що ця війна за незалежність і за свободу нашої держави. Незалежність у моєму розумінні та більшості наших громадян – це повернення наших територій, територіальна цілісність і наш непорушний суверенітет. Я вважаю, що це буде велика перемога багатостраждального народу. Але сьогодні я вважаю, що дійсно повернення до кордонів, які ми контролювали повністю 24 лютого – це дуже серйозна тимчасова перемога", – сказав Зеленський.

Він пояснив, що тимчасова, бо має бути повна деокупація українських теренів. При цьому Зеленський вважає, що насамперед перемога має бути на полі бою, або міцна ситуація на полі бою.

Також він додав, що Україні поки що не вистачає зброї, щоб просуватися вперед.

"Коли ми можемо бачити наші позиції, бачити відповідну техніку, потужну нашу силу, яка не поступається кількості російської техніки, принаймні ми до цього йдемо і дуже цього хочемо. Тому що бажання у нас більше, але техніки поки що у нас менше. Тому ми не можемо надто потужно просуватися вперед. Поки цього не буде, нам діяти складно і будуть великі втрати", – каже він.

Він зазначив, що Захід має мати постійний інтерес у підтримці суверенітету України та української позиції. Бо може бути розмов чи домовленостей про Україну за спиною.

"Не може бути очікування у тих чи інших лідерів деяких країн про те, що ми послабимо наші позиції, потрібно ще почекати, що ми будемо виснажені економічно, інфраструктурно, ми матимемо дефіцит грошей, палива. І тоді, як вони кажуть, "Україна буде зговірлива". Україна, держава наша такою не буде. Ми вже втратили багато людей, щоб просто так віддавати наші території", – говорить Зеленський.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що на сьогодні противник у Сєвєродонецьку та Лисичанську має перевагу в артилерії.