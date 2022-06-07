"Возвращение к границам, которые мы контролировали полностью 24 февраля – это очень серьезная временная победа", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский в интервью Financial Times рассказал, что считает победой в войне, развязанной Россией в Украине. При этом Зеленский добавил, что, прежде всего, победа должна быть на поле боя, или крепкая ситуация на поле боя.

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"Я считаю, что эта война за независимость и за свободу нашего государства. Независимость в моем понимании и большинстве наших граждан – это возвращение наших территорий, территориальная целостность и наш незыблемый суверенитет. Я считаю, что это великая будет победа многострадального народа. Но сегодня я считаю, что, действительно, возвращение к границам, которые мы контролировали полностью 24 февраля – это очень серьезная временная победа", – сказал Зеленский.

Он объяснил, что временная, так как должна быть полная деоккупация украинских территорий. При этом Зеленский считает, что, прежде всего, победа должна быть на поле боя, или крепкая ситуация на поле боя.

Также он добавил, что Украине пока не хватает оружия, чтобы продвигаться вперед.

"Когда мы можем видеть наши позиции, видеть соответствующую технику, мощную нашу силу, не уступающую количеству российской технике, по крайней мере, мы к этому идем и очень этого хотим. Потому что желания у нас больше, но техники пока у нас меньше. Поэтому мы не можем слишком мощно продвигаться вперед. Пока этого не будет, нам действовать сложно и будут большие потери", – отметил он.

Он отметил, что у Запада должен быть постоянный интерес в поддержке суверенитета Украины и украинской позиции. Так как может быть разговоров или договоренностей об Украине за спиной.

"Не может быть ожидания у тех или иных лидеров некоторых стран о том, что мы ослабим наши позиции, нужно еще подождать, что мы будем истощены экономически, инфраструктурно, у нас будет дефицит денег, топлива. И тогда, как они говорят, "Украина будет сговорчива". Украина, государство наше таким не будет. Мы уже потеряли много людей, чтобы просто так отдавать наши территории", – отметил Зеленский.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на сегодня у противника в Северодонецке и Лисичанске есть преимущество в артиллерии.