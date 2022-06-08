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ЗСУ стримують росіян у Сєвєродонецьку, бойові дії тривають, - голова ОВА (ФОТО)

Луганська область, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, війна в Україні, війна, окупанти, зруйнована будівля
Фото: https://t.me/luhanskaVTSA

Українські військові стримують росіян у Сєвєродонецьку. У Лисичанську минулої доби, 7 червня, після артилерійського обстрілу загинув місцевий житель.  

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Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. 

"Росіян стримують в Сєвєродонецьку, у Лисичанську небезпечно навіть у центральних районах. Саме на одній із центральних вулиць Лисичанська вчора після артилерійського обстрілу загинув місцевий житель. Поранену в місті жінку госпіталізували одразу до Чернівців", - йдеться у повідомленні. 

Також повідомляється про пошкодження декількох багатоповерхівок. Однак найбільше руйнувань, які зафіксовано на поточну годину, у Врубівці та Золотому - там пошкоджено 25 будинків.

"Ворог продовжує нищити заклади охорони здоров’я. Останній обстріл багатопрофільної лікарні було здійснено з артилерії калібром 240 мм. А днями окупанти зруйнували будівлю місцевої станції "швидкої допомоги", - наголосив очільник ОВА. 

За його словами, українські військові дають відсіч росіянам в Сєвєродонецьку, стримують штурм. Наразі бойові дії тривають. Не мав успіху і наступ противника поблизу Тошківки. Ворог також намагався просунутися на напрямку Устинівки, однак ЗСУ відкинули окупантів.

Зокрема, згідно з даними Генштабу, за минулу добу відбито одинадцять атак ворога, знищено три танки, п’ять артилерійських систем, дві бойові броньовані машини, тринадцять одиниць автомобільної техніки та три склади з боєприпасами противника. Підрозділами протиповітряної оборони збили два безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10". 

Фото 2 — ЗСУ стримують росіян у Сєвєродонецьку, бойові дії тривають, - голова ОВА (ФОТО)
Фото 3 — ЗСУ стримують росіян у Сєвєродонецьку, бойові дії тривають, - голова ОВА (ФОТО)
Фото 4 — ЗСУ стримують росіян у Сєвєродонецьку, бойові дії тривають, - голова ОВА (ФОТО)
Фото 5 — ЗСУ стримують росіян у Сєвєродонецьку, бойові дії тривають, - голова ОВА (ФОТО)

Нагадаємо, 7 червня російські окупанти обстріляли в Лисичанську Луганської області ринок, гірничий коледж та школу, де постраждали дві людини, бої за Сєвєродонецьк – у розпалі. 

Також РФ продовжує завдавати ракетних та авіаударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на території України і не залишає спроб встановити контроль над містом Сєвєродонецьк.

Автор:
Анастасія Дєдковська