ЗСУ стримують росіян у Сєвєродонецьку, бойові дії тривають, - голова ОВА (ФОТО)

Українські військові стримують росіян у Сєвєродонецьку. У Лисичанську минулої доби, 7 червня, після артилерійського обстрілу загинув місцевий житель.

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Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росіян стримують в Сєвєродонецьку, у Лисичанську небезпечно навіть у центральних районах. Саме на одній із центральних вулиць Лисичанська вчора після артилерійського обстрілу загинув місцевий житель. Поранену в місті жінку госпіталізували одразу до Чернівців", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється про пошкодження декількох багатоповерхівок. Однак найбільше руйнувань, які зафіксовано на поточну годину, у Врубівці та Золотому - там пошкоджено 25 будинків.

"Ворог продовжує нищити заклади охорони здоров’я. Останній обстріл багатопрофільної лікарні було здійснено з артилерії калібром 240 мм. А днями окупанти зруйнували будівлю місцевої станції "швидкої допомоги", - наголосив очільник ОВА.

За його словами, українські військові дають відсіч росіянам в Сєвєродонецьку, стримують штурм. Наразі бойові дії тривають. Не мав успіху і наступ противника поблизу Тошківки. Ворог також намагався просунутися на напрямку Устинівки, однак ЗСУ відкинули окупантів.

Зокрема, згідно з даними Генштабу, за минулу добу відбито одинадцять атак ворога, знищено три танки, п’ять артилерійських систем, дві бойові броньовані машини, тринадцять одиниць автомобільної техніки та три склади з боєприпасами противника. Підрозділами протиповітряної оборони збили два безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".

Нагадаємо, 7 червня російські окупанти обстріляли в Лисичанську Луганської області ринок, гірничий коледж та школу, де постраждали дві людини, бої за Сєвєродонецьк – у розпалі.

Також РФ продовжує завдавати ракетних та авіаударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на території України і не залишає спроб встановити контроль над містом Сєвєродонецьк.