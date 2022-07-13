Оккупанты обстреляли завод плитки Zeus Ceramica в Славянске (ФОТО, ВИДЕО)

Российские войска обстреляли завод по производству керамогранита Zeus Ceramica в Славянске Донецкой области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале, выложив соответствующие фотографии, начальник областной военной администрации Павел Кириленко.

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"Сегодня вечером помещение завода попало под обстрел - к счастью, обошлось без жертв, но немало поврежденного имущества. Zeus Ceramica - ведущий производитель в своей отрасли... Разрушение такого завода - серьезный удар по экономике региона", - отметил он.

Отметим, что завод "Зевс Керамика" был создан в 2003 году. Предприятие с итальянскими инвестициями производит, в частности, интерьерную и техническую плитку, а также лестницу.

Производственный процесс предприятия включает полный цикл, начиная с переработки сырья и заканчивая готовой продукцией на поддонах.

Напомним также, что накануне российские войска обстреляли из реактивных систем залпового огня территорию четырех предприятий в восточной части Харькова, в том числе завод "Южкабель".

13 июля они нанесли ракетный удар по предприятию в Днепровском районе Запорожья, из-за чего произошли большие разрушения и пожар, а по меньшей мере 14 человек получили ранения.