Окупанти обстріляли завод плитки Zeus Ceramica у Слов'янську (ФОТО, ВІДЕО)

Російські війська обстріляли завод з виробництва керамограніту Zeus Ceramica у Слов'янську Донецької області. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі, виклавши відповідні фото, начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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"Сьогодні ввечері приміщення заводу потрапило під обстріл – на щастя, обійшлося без жертв, але є чимало пошкодженого майна. Zeus Ceramica – провідний виробник у своїй галузі... Руйнація такого заводу – серйозний удар по економіці регіону", - зазначив він.

Зазначимо, що завод "Зевс Кераміка" був створений в 2003 році. Підприємство з італійськими інвестиціями виробляє зокрема, інтер'єрну та технічну плитку, а також сходинки для сходів.

Виробничий процес підприємства включає повний цикл, починаючи з переробки сировини і закінчуючи готовою продукцією, покладеної на піддони.

Нагадаємо також, що напередодні російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню територію чотирьох підприємств у східній частині Харкова, зокрема завод "Південкабель".

13 липня вони нанесли ракетний удар по підприємству в Дніпровському районі Запоріжжя, через що відбулися великі руйнування та пожежа, а щонайменше 14 людей зазнали поранень.