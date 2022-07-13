Ракетний удар по підприємству в Запоріжжі: відомо вже про 14 поранених

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області розпочало розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу) через ворожий обстріл обласного центру 13 липня.

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Як повідомляє Офіс генерального прокурора, внаслідок влучання ракет в одне із промислових підприємств, за попередніми даними, 14 людей отримали поранення.

Раніше начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що дві крилаті ракети влучили в цех підприємства в Дніпровському районі міста, внаслідок чого виникла пожежа. При цьому він не виключив, що внаслідок великих руйнувань під завалами можуть знаходитись люди.

Згодом секретар міськради Анатолій Куртєв повідомив, що відомо про 12 постраждалих, які вже отримують медичну допомогу у лікарнях, але рятувальні роботи на місці тривають.

До цього заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляв про 7 поранених внаслідок цього обстрілу.

Нагадаємо також, що 25 травня було нанесено ракетні удари по заводу "Мотор Січ", але він розташований у іншому районі міста - Шевченківському.

12 травня росіяни також завдавали ракетного удару по Запоріжжю, а саме по острову Хортиця, але жодних руйнувань інфраструктури на місці не було виявлено, як не було і постраждалих.