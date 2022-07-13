Ракетний удар по Запоріжжю: семеро людей отримали поранення

У Запоріжжі внаслідок ракетного удару російських окупантів 13 липня поранення отримали семеро осіб. Ракета влучила в одне з підприємств міста.

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Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Запоріжжя. Ворог поцілив по місту. Є влучання в одне з підприємств. Попередньо 7 людей поранені", - йдеться у повідомленні.

Також він наголосив, що керівник підприємства вивів співробітників до укриття, що, напевно, врятувало їхні життя.

Нагадаємо, у другій половині дня 13 липня у Запоріжжі зафіксували два прильоти ворожих ракет. Ціллю російських військ стало одне з підприємств обласного центру.