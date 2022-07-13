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Ракетный удар по Запорожью: семь человек получили ранения

ракетный удар, Запорожье

В Запорожье в результате ракетного удара российских оккупантов 13 июля ранения получили семь человек. Ракета попала в одно из предприятий города.

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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Запорожье. Враг попал по городу. Есть попадание в одно из предприятий. Предварительно 7 человек ранены", - говорится в сообщении.

Также он подчеркнул, что руководитель предприятия вывел сотрудников в укрытие, что наверняка спасло их жизнь.

Напомним, во второй половине дня 13 июля в Запорожье зафиксировали два прилета вражеских ракет. Целью российских войск стало одна из компаний областного центра.

Автор:
Анастасия Перцева