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Ракетный удар по Запорожью: семь человек получили ранения
В Запорожье в результате ракетного удара российских оккупантов 13 июля ранения получили семь человек. Ракета попала в одно из предприятий города.
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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Запорожье. Враг попал по городу. Есть попадание в одно из предприятий. Предварительно 7 человек ранены", - говорится в сообщении.
Также он подчеркнул, что руководитель предприятия вывел сотрудников в укрытие, что наверняка спасло их жизнь.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, во второй половине дня 13 июля в Запорожье зафиксировали два прилета вражеских ракет. Целью российских войск стало одна из компаний областного центра.