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Применение артиллерии и пропаганда: Зеленский рассказал о пяти составляющих тактики РФ на войне

президент Украины, Владимир Зеленский

Российская Федерация использует на войне против Украины пять составляющих тактики, среди которых применение артиллерии по жилым районам мирных городов, обстрелы, экономический шок, депортация и пропаганда.

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Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении к Южной Кореи 13 июля.

По словам главы государства, первый тактический пункт России – артиллерия.

"Берет в заложники наши города. Российская армия организовывает свое наступление так, чтобы ее пушка и реактивная артиллерия могли бить по обычным жилым районам обычных городов", – рассказал Владимир Зеленский, подчеркнув, что именно это было целью оккупантов весной, когда они двигались от северной границы Украины в Киев.

Вторым пунктом российской тактики Зеленский назвал ракеты. Он отметил, что с начала широкомасштабного вторжения Россия запустила по Украине 2960 ракет.

"Тактика России направлена на то, чтобы изгнать людей из наших городов, чтобы каждый из украинцев испытывал страх перед государством-террористом", – сказал президент.

Третьим пунктом российской тактики является депортация, а четвертым – экономический шок. В качестве примера он привел ситуацию на Шри-Ланке, где рост цен на еду и горючее повлекло за собой социальный взрыв. Зеленский подчеркнул, что Россия блокирует экспорт украинского зерна, что приводит к продовольственному кризису.

В то же время , пятым пунктом российской тактики Зеленский назвал пропаганду.

Напомним, армия Российской Федерации в ходе войны на территории Украины перешла на ракеты советского производства. В то же время, оккупанты с начала широкомасштабного вторжения применили все виды своего ракетного оружия.

Автор:
Анастасия Перцева