Применение артиллерии и пропаганда: Зеленский рассказал о пяти составляющих тактики РФ на войне

Российская Федерация использует на войне против Украины пять составляющих тактики, среди которых применение артиллерии по жилым районам мирных городов, обстрелы, экономический шок, депортация и пропаганда.

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Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении к Южной Кореи 13 июля.

По словам главы государства, первый тактический пункт России – артиллерия.

"Берет в заложники наши города. Российская армия организовывает свое наступление так, чтобы ее пушка и реактивная артиллерия могли бить по обычным жилым районам обычных городов", – рассказал Владимир Зеленский, подчеркнув, что именно это было целью оккупантов весной, когда они двигались от северной границы Украины в Киев.

Вторым пунктом российской тактики Зеленский назвал ракеты. Он отметил, что с начала широкомасштабного вторжения Россия запустила по Украине 2960 ракет.

"Тактика России направлена на то, чтобы изгнать людей из наших городов, чтобы каждый из украинцев испытывал страх перед государством-террористом", – сказал президент.

Третьим пунктом российской тактики является депортация, а четвертым – экономический шок. В качестве примера он привел ситуацию на Шри-Ланке, где рост цен на еду и горючее повлекло за собой социальный взрыв. Зеленский подчеркнул, что Россия блокирует экспорт украинского зерна, что приводит к продовольственному кризису.

В то же время , пятым пунктом российской тактики Зеленский назвал пропаганду.

Напомним, армия Российской Федерации в ходе войны на территории Украины перешла на ракеты советского производства. В то же время, оккупанты с начала широкомасштабного вторжения применили все виды своего ракетного оружия.