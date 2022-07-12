Зеленский поставил задачу освободить всю Украину, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что оружие от западных партнеров делает этот процесс более эффективным.

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Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в интервью "Радио Свобода".

"Когда президент ставит задание нашим военным, речь идет обо всей Украине. Конечно, мы не может одномоментно освободить все территории, но верховный главнокомандующий ставит задачу, чтобы все наши территории были освобождены от агрессора. Вопрос только времени и очередности", - сказал Данилов.

Данилов добавил, что высокоточное оружие от зарубежных стран сделало процесс деоккупации более эффективным.

"У нас нет ни одного дня, чтобы не было сюрпризов для оккупантов, когда накрывают их штабы, их скопления, их места хранения оружия, техники. Это оружие работает безупречно. Оно (оружие, - ред.) точно понимает, куда нужно попасть, и эти выстрелы попадают именно туда, куда нужно попадать", - заявил Данилов.

Напомним, что ВСУ ударили по командному пункту россиян в Таврийске.