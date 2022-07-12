Зеленський поставив завдання звільнити всю Україну, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що зброя від західних партнерів робить цей процес ефективнішим.

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Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Коли президент ставить завдання нашим військовим, йдеться про всю Україну. Звичайно, ми не може миттєво звільнити всі території, але верховний головнокомандувач ставить завдання, щоб усі наші території були звільнені від агресора. Питання лише часу та черговості", - сказав Данілов.

Данілов додав, що високоточна зброя від зарубіжних країн зробила процес деокупації ефективнішим.

"У нас немає жодного дня, щоб не було сюрпризів для окупантів, коли накривають їхні штаби, їх скупчення, їх місця зберігання зброї, техніки. Ця зброя працює бездоганно. Вона (зброя, - ред.) точно розуміє, куди потрібно потрапити, і ці постріли потрапляють саме туди, куди слід потрапляти", - заявив Данілов.

Нагадаємо, що ЗСУ вдарили по командному пункту росіян у Таврійську.