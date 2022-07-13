"В мире такого еще не было": Россияне в ходе войны в Украине применили все виды своего ракетного оружия

Армия Российской Федерации в ходе войны на территории Украины перешла на ракеты советского производства. В то же время оккупанты с начала широкомасштабного вторжения применили все виды своего ракетного оружия.

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Об этом заявил полковник, спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга в медиацентре "Україна - Укрінформ".

"Нигде в мире такого еще не было, и мы делаем все возможное, чтобы отбить эти атаки", - рассказал он.

Юрий Игнат отметил, что авиация РФ уже 2,5 месяца не залетает в воздушное пространство Украины, а также россияне изменили свою тактику.

"Действует с территории Беларуси, территории России, Черного и Каспийского морей, запуская крылатые ракеты и прежде всего поражает гражданские объекты и гибнет мирное население", - рассказал Игнат.

Также, по словам представителя Минобороны, РФ перешла прежде всего на ракеты советского производства.

"Много уже идет разговоров о том, что иссякают запасы противника, высокотехнологичных ракет таких, например, как "Калибр". Противник экономит такую ​​высокоценную технику, для того, чтобы угрожать дальше всему миру. Поэтому мы видим такие ракеты как Х-22, Х-39, Х-31, которые все чаще применяются по разным направлениям", - подытожил он.

Напомним, российские захватчики в ночь на 13 июля нанесли ракетный удар по Одесской области. В результате оккупанты разрушили здание свинофермы. Об этом сообщили в ОК "Юг".