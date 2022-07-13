Оккупанты запустили ракеты по свиноферме в Одесской области

Российские захватчики в ночь на 13 июля нанесли ракетный удар по Одесской области. В результате оккупанты разрушили здание свинофермы. Об этом сообщили в ОК "Пивдень".

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По предварительным данным, пуск ракеты "Калибр" произошел с акватории Черного моря. После ракетного удара на свиноферме возник пожар. Силы ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание.

Теперь на месте попадания вражеской ракеты работает следственно-оперативная группа. Национальная полиция возбудила уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Ранее, около 11:30 11 июля, оккупанты выпустили 7 ракет из самолетов Су-27, Су-30 и Су-35. Тогда ракета попала в частный одноэтажный дом в одном из прибрежных селений. До этого, утром 7 июля, военные РФ двумя ракетами атаковали один из районов Одесской области, в результате чего было поражено два сельхозангара и уничтожено 35 тонн зерна.

Отметим, что, как предупреждало ОК "Пивдень", российские военные, вероятно, меняют тактику по нанесению массовых осколочных поражений по местам, где много людей, в Одесской области.