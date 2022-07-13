Окупанти запустили ракети по свинофермі на Одещині

Російські загарбники у ніч на 13 липня завдали ракетного удару по Одеській області. В результаті окупанти зруйнували будівлю свиноферми. Про це повідомили у ОК "Південь".

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За попередніми даними, запуск ракети "Калібр" відбувся з акваторії Чорного моря. Після ракетного удару на свинофермі виникла пожежа. Сили ДСНС оперативно ліквідували спалах.

Тепер на місці влучення ворожої ракети працює слідчо-оперативна група. Національна поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Раніше, близько 11:30 11 липня, окупанти випустили 7 ракет із літаків Су-27, Су-30 та Су-35. Тоді ракета влючила в приватний одноповерховий будинок в одному з прибережних селищ. До цього, вранці 7 липня, військові РФ двома ракетами атакували один із районів Одеської області, внаслідок чого було вражено два сільгоспангари та знищено 35 тонн зерна.

Зазначимо, що, як попереджало ОК "Південь", російські військові, ймовірно, змінюють тактику щодо заподіяння масових осколкових поразок місцями, де багато людей, на Одещині.