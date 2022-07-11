РФ завдала ракетного удару по Одеській області

Російські війська випустили 4 ракети по Одещині, одна з них влучила в будівлю. Про це повідомив заступник глави Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

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"Російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. Випустили 4 ракети з літаків над окупованим Кримом. Одна з ракет влучила в будівлю", - написав Тимошенко у своєму Telegram-каналі.

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. Незабаром речник Одеської ОВА Сергій Братчук підтвердив ворожий ракетний удар по регіону.

Який саме населений пункт потрапив під удар, поки що невідомо. Повітряна тривога почалася в області о 10:52, а завершилась об 11:47.

Зазначимо, що, як попереджало ОК "Південь", російські військові, ймовірно, змінюють тактику щодо заподіяння масових осколкових поразок місцями, де багато людей, на Одещині.

Раніше, вранці 7 липня, військові РФ двома ракетами атакували один із районів Одеської області, внаслідок чого було вражено два сільгоспангари та знищено 35 тонн зерна.