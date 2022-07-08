Ракета розривається в повітрі: РФ змінює тактику нанесення ударів по Одесі

Російські військові, ймовірно, змінюють тактику щодо нанесення масових осколкових уражень на місцях, де багато людей, на Одещині. Про це повідомляє ОК "Південь".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Зокрема, 8 липня, близько 10:00, з ворожого літака Су-30, з боку Чорного моря, на Одещині випустили крилату ракету типу Х-31. Ракета розірвалася над морем, прямуючи до узбережжя.

"Цілком можлива зміна тактики ворога щодо заподіяння масових осколкових поразок у місцях великих скупчень людей у прибережній зоні", - вважають у ОК "Південь".

Раніше, вранці 7 липня, військові РФ двома ракетами атакували один із районів Одеської області, внаслідок чого було вражено два сільгоспангари та знищено 35 тонн зерна. До цього російські окупанти бомбардували покинутий острів Зміїний і завдали ракетного удару по базі відпочинку в Одеській області.