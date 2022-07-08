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Ракета розривається в повітрі: РФ змінює тактику нанесення ударів по Одесі

Ракета розривається в повітрі: РФ змінює тактику нанесення ударів по Одесі

Російські військові, ймовірно, змінюють тактику щодо нанесення масових осколкових уражень на місцях, де багато людей, на Одещині. Про це повідомляє ОК "Південь".

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Зокрема, 8 липня, близько 10:00, з ворожого літака Су-30, з боку Чорного моря, на Одещині випустили крилату ракету типу Х-31. Ракета розірвалася над морем, прямуючи до узбережжя.

"Цілком можлива зміна тактики ворога щодо заподіяння масових осколкових поразок у місцях великих скупчень людей у прибережній зоні", - вважають у ОК "Південь".

Раніше, вранці 7 липня, військові РФ двома ракетами атакували один із районів Одеської області, внаслідок чого було вражено два сільгоспангари та знищено 35 тонн зерна. До цього російські окупанти бомбардували покинутий острів Зміїний і завдали ракетного удару по базі відпочинку в Одеській області.

Автор:
Віта Молодан