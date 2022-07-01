- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Через ракетний удар РФ по Сергіївці загинув співробітник підвідомчого Молдові санаторію, ще п'ять поранені
Міністерство охорони здоров'я Молдови повідомляє, що внаслідок ракетного удару по курортному селищу Сергіївка Одеської області загинув один і було поранено п'ятьох співробітників дитячого санаторію, який перебуває у його віданні. Про це написала на своїй сторінці у Facebook голова відомства Алла Немеренко.
Вона зазначила, що діяльність реабілітаційного центру була припинена в період пандемії, і молдавське МОЗ лише збиралося відновлювати її, як в Україну прийшла війна.
За словами Немеренко, під час обстрілу в ніч проти 1 липня сам центр серйозно не постраждав, були вибиті лише вікна у котельні. Однак було поранено п'ятьох співробітників центру, які проживали в будинку, що постраждав від обстрілу, а ще один загинув.
"Ці мирні люди зробили дні дітей Молдови більш прекрасними, вони подбали про їхню реабілітацію з великою любов'ю і відданістю, і ми бажаємо їм повного одужання. Висловлюємо глибоке співчуття та співчуття родині загиблого колеги", - написала вона.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У свою чергу Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови виступило з рішучим засудженням обстрілу російськими ракетами житлового будинку та бази відпочинку в Сергіївці, внаслідок якого загинули люди, зокрема діти.
"Ми сумуємо через новину про те, що співробітник Дитячого реабілітаційного центру Міністерства охорони здоров'я Республіки Молдова загинув, а ще 5 співробітників отримали поранення. Це ще одне свідчення неприпустимої агресії проти цивільних об'єктів після нещодавньої атаки на місто Кременчук", - зазначили у відомстві.
Зазначимо, що санаторій розташований відносно далеко від об'єктів, що постраждали від обстрілу: згадана молдавським міністром котельня знаходиться на відстані 1 кілометра по прямій від бази відпочинку "Хвиля", зруйнованої попаданням ракети.
Крім того, судячи з численних фото, опублікованих українськими офіційними структурами, руйнувань зазнав 9-поверховий житловий будинок по вулиці Чорноморській, 23, де й перебувала більшість постраждалих.
За останніми даними Держслужби з надзвичайних ситуацій на 17:05 п'ятниці, загиблими внаслідок обстрілу вважається 21 особа, у тому числі 16 осіб при ударі по будинку та 6 при ударі по базі відпочинку. Госпіталізовано 39 осіб, включаючи 38 мешканців будинку і 1, який перебував на "Хвилі".