Из-за ракетного удара РФ по Сергеевке погиб сотрудник подведомственного Молдове санатория, еще пять ранены

Министерство здравоохранения Молдовы сообщает, что в результате ракетного удара по курортному поселку Сергеевка Одесской области погиб один и были ранены пять сотрудников детского санатория, находящегося в его ведении. Об этом написала на своей странице в Facebook глава ведомства Алла Немеренко.

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Она отметила, что деятельность реабилитационного центра была приостановлена ​​в период пандемии, и молдавский Минздрав только собирался возобновлять ее, как в Украину пришла война.

По словам Немеренко, в ходе обстрела в ночь на 1 июля сам центр серьезно не пострадал, были выбиты лишь окна в котельной. Однако были ранены пятеро сотрудников центра, проживавших в пострадавшем от обстрела доме, а еще один погиб.

"Эти мирные люди сделали дни детей Молдовы более прекрасными, они позаботились об их реабилитации с большой любовью и преданностью, и мы желаем им полного выздоровления. Выражаем глубочайшие соболезнования и сожаления семье погибшего коллеги", - написала она.

В свою очередь, Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы выступило с решительным осуждением обстрела российскими ракетами жилого дома и базы отдыха в Сергеевке, в результате которого погибли люди, в том числе дети.

"Мы скорбим о печальной новости о том, что сотрудник Детского реабилитационного центра Министерства здравоохранения Республики Молдова погиб, а еще 5 сотрудников получили ранения. Это еще одно свидетельство недопустимой агрессии против гражданских объектов после недавней атаки на город Кременчуг", - отметили в ведомстве.

Отметим, что санаторий расположен относительно далеко от пострадавших от обстрела объектов: упомянутая молдавским министром котельная находится на расстоянии 1 километра по прямой от базы отдыха "Волна", разрушенной попаданием ракеты.

Кроме того, судя по многочисленным фото, опубликованным украинскими официальными структурами, разрушению подвергся 9-этажный жилой дом по улице Черноморской, 23, где и находилось большинство пострадавших.

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

По последним данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на 17:05 пятницы, погибшими в результате обстрела считается 21 человек, в том числе 16 человек при ударе по дому и 6 при ударе по базе отдыха. Госпитализировано 39 человек, включая 38 жителей дома и 1 находившийся на "Волне".