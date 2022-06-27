На "пощечину" с Приднестровья Украина ответит ударом, - Зеленский

Удар по Украине со стороны Приднестровья был бы глобальной ошибкой, а любые действия в контролируемом стране-агрессором Россией регионе, которые будут угрожать нашей стране, получат ответную реакцию.

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Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на встрече со своей молдавской коллегой Маей Санду во время ее визита в Киев.

"Мы получаем определенные сигналы, и они неприятны. Но люди в Приднестровье должны знать: для нас это будет не удар, а пощечина, а мы ответим ударом. Но прежде всего мы должны делать все, чтобы не было дестабилизации в этом регионе", - заявил Владимир Зеленский.

Он также сказал, что Украина является гарантом урегулирования конфликта в Приднестровье и будет помогать Молдове в дальнейшем.

Мая Санду в свою очередь заверила, что Молдова отслеживает ситуацию в Приднестровье и в случае возникновения угроз будет информировать партнеров.

"Мы хотели бы убедиться, что не возникнет ситуации, которая может дестабилизировать дальнейшую обстановку. Наши институты продолжают отслеживать ситуацию, и, конечно, если случится что-то, что будет вызывать обеспокоенность, мы будем принимать меры и информировать наших партнеров", – сказала президент Молдовы.

Как заявил Зеленский, у Украины и Молдовы есть угрозы, в основе которых – агрессия России, поэтому общими должны быть и ответы двух стран на них.

"Обсудили с Майей Санду противостояние российскому вторжению в Украину, приднестровское урегулирование, гарантом которого является наше государство. А также вопросы украинского транзита по территории Молдовы и энергетическое сотрудничество. Ценим решение направить в Украину саперное подразделение, помощь нашим людям, которые искали защиты от войны", – отметил Зеленский.

Напомним, Майя Санду 27 июня приехала в столицу и посетила разрушенные российскими оккупантами города Киевской области. Известно, что президент Молдовы, как и другие мировые лидеры, приезжавшие в Украину, посетила Бородянку, Бучу и Ирпень.

Отметим, что накануне в Молдове заявили, что страна поддержит санкции против России, которые ЕС намерен продлить. Хотя ранее Кишинев отказывался вводить ограничительные меры в отношении Москвы.