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На "ляпас" з Придністров'я Україна відповість ударом, - Зеленський
Удар по Україні з боку Придністров'я був би глобальною помилкою, а будь-які дії в контрольованому країною-агресором Росією регіоні, які загрожуватимуть нашій країні, отримають реакцію у відповідь.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі своєю молдавською колегою Маєю Санду під час її візиту до Києва.
"Ми отримуємо певні сигнали, і вони неприємні. Але люди у Придністров'ї повинні знати: для нас це буде не удар, а ляпас, а ми відповімо ударом. Але перш за все ми маємо робити все, щоб не було дестабілізації у цьому регіоні", - заявив Володимир Зеленський.
Він також сказав, що Україна є гарантом врегулювання конфлікту у Придністров'ї та допомагатиме Молдові надалі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Мая Санду у свою чергу запевнила, що Молдова відслідковує ситуацію в Придністров'ї і у разі виникнення загроз інформуватиме партнерів.
"Ми хотіли б переконатися, що не виникне ситуації, яка може дестабілізувати подальшу обстановку. Наші інститути продовжують відслідковувати ситуацію, і, звичайно, якщо трапиться щось, що викликатиме стурбованість, ми вживатимемо заходів та інформуватимемо наших партнерів", – сказала президент Молдови.
Як заявив Зеленський, Україна та Молдова мають загрози, в основі яких – агресія Росії, тому спільними мають бути і відповіді двох країн на них.
"Обговорили з Майєю Санду протистояння російському вторгненню в Україну, придністровське врегулювання, гарантом якого є наша держава. А також питання українського транзиту територією Молдови та енергетична співпраця. Цінуємо рішення направити в Україну саперний підрозділ, допомогу нашим людям, які шукали захисту від війни", – зазначив Зеленський.
Нагадаємо, Майя Санду 27 червня приїхала до столиці та відвідала зруйновані російськими окупантами міста Київської області. Відомо, що президент Молдови, як й інші світові лідери, які приїжджали до України, відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь.
Зазначимо, що напередодні в Молдові заявили, що країна підтримає санкції проти Росії, які ЄС має намір продовжити. Хоча раніше Кишинів відмовлявся запроваджувати обмежувальні заходи щодо Москви.