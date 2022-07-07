Россияне снова атаковали Одесскую область ракетами, уничтожив 35 тонн зерна

Российские военные утром 7 июля двумя ракетами атаковали один из районов Одесской области, в результате чего было поражено два сельхозангара и уничтожено 35 тонн зерна.

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Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Одесская область. На рассвете двумя ракетами враг атаковал один из районов области. Поражены два сельхозангара, уничтожено 35 т зерна", - проинформировал Братчук.

По предварительной информации, обошлось без жертв.

Также огневой атакой двух вражеских ракет существенно поврежден причал острова Змеиный.

Напомним, российские оккупанты в течение 2 июля бомбили заброшенный остров Змеиный и нанесли ракетный удар по базе отдыха в Одесской области.