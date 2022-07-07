Росіяни знову атакували Одещину ракетами, знищивши 35 тонн зерна

Російські військові вранці 7 липня двома ракетами атакували один з районів Одеської області, внаслідок чого було вражено два сільгоспангари та знищено 35 тонн зерна.

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Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Одещина. На світанні двома ракетами ворог атакував один з районів області. Вражено два сільгоспангари, знищено 35 т зерна", - поінформував Братчук.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

Також вогневою атакою двох ворожих ракет суттєво пошкоджено причал острова Зміїний.

Нагадаємо, російські окупанти протягом 2 липня бомбардували покинутий острів Зміїний і завдали ракетного удару по базі відпочинку на Одещині.