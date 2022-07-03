Окупанти завдали ракетного удару по Одеській області та бомбили острів Зміїний

Російські окупанти, які на півдні України не мають змоги маневрувати на суші, намагаються посилити тиск із повітря. Зокрема, протягом доби 2 липня вони бомбардували покинутий острів Зміїний і завдали ракетного удару по базі відпочинку на Одещині.

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Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Так, минулої доби ворог завдав 9 авіаційних ударів, з них на Херсонщині — 5 парами ударних вертольотів Ка-52 зі спробою повернути втрачені позиції в районі звільненої Іванівки, ще 1 удар — у районі Мирного.

Також ворожі бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30 завдали двох бомбових ударів по острову Зміїному. А потім із винищувача Су-30 по Білгород-Дністровському району Одещини було випущено ракету Х-31, яка потрапила до господарської будівлі прибережної бази відпочинку.

"Значних руйнувань та спалахів не виникло, загиблих та постраждалих немає", - повідомили в ОК "Південь".

У відповідь українські льотчики завдали 5 ударів літаками та гелікоптерами по двох складах боєприпасів та п'яти центрах скупчення ворожої сили в районах П'ятихаток, Високопілля, Дудчан та Центрального.

За попередніми даними знищено:

29 окупантів;

1 самохідну гаубицю "Мста-С";

2 самохідні великокаліберні гаубиці "Пітон";

6 одиниць броньованої техніки.

Крім того, українські захисники завадили ворогові провести розвідку боєм у напрямку до Іванівки. "На двох бойових броньованих "Тиграх", силами до взводу, рашистам довелося йти в бік Ольгіного", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російський літак стратегічної авіації Ту-22 1 липня, о 01:00 запустив три ракети Х-22 по багатоповерховому будинку та базі відпочинку у Білгород-Дністровському районі Одеської області.