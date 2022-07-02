У Forbes підрахували, скільки грошей Росія втратила на острові Зміїний

Загалом ЗСУ знищили російської техніки на острові Зміїний на майже мільярд доларів (не менше $915 млн).

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Про це повідомляє видання Forbes.

Найбільша втрата окупантів – це крейсер "Москва", який коштував $750 мільйонів.

Також українська армія знищила щонайменше 8 зенітних комплексів типів "Тор", "Панцир" та "Стріла" загальною вартістю понад $100 млн і чотири плавзасоби різних класів загальною вартістю близько $50 млн.

Однією з важливих цілей стало рятувальне буксирне судно "Василь Бех", яке пішло на дно внаслідок влучення української ракети.

За час операції зі звільнення острова було знищено три зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир С1" .

Загальна оцінка знищеної на Зміїному та в навколишніх водах техніки досягає $915 млн. Враховано лише відомі та підтверджені втрати – список може не бути вичерпним.

Нагадаємо, внаслідок дій ЗСУ війська російських окупантів 30 червня залишили свої позиції на острові Зміїний, заявивши, що це "жест доброї волі". Як заявили в Генштабі, ЗСУ незабаром вирушать на острів, щоб встановити безпосередній фізичний контроль над цією територією.

Острів Зміїний має площу 17 га та був єдиною територією Одеської області, окупованою росіянами. Після їхньої втечі область знову повністю під контролем України.