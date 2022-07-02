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В Forbes подсчитали, сколько денег Россия потеряла на острове Змеиный
В общей сложности ВСУ уничтожили российской техники на острове Змеиный на почти миллиард долларов (не менее $915 млн).
Об этом сообщает издание Forbes.
Самая большая потеря оккупантов – это крейсер "Москва", который стоил $750 миллионов.
Также украинская армия уничтожила по меньшей мере 8 зенитных комплексов типов "Тор", "Панцирь" и "Стрела" общей стоимостью более $100 млн и четыре плавсредства разных классов общей стоимостью около $50 млн.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Одной из важных целей стало спасательное буксирное судно "Василий Бех", которое пошло ко дну в результате попадания украинской ракеты.
За время операции по освобождению острова были уничтожены три зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь С1".
Общая оценка уничтоженной на Змеином и в окружающих водах техники достигает $915 млн. Учтены только известные и подтвержденные потери – список может не быть исчерпывающим.
Напомним, в результате действий ВСУ войска российских оккупантов 30 июня оставили свои позиции на острове Змеиный, заявив, что это "жест доброй воли". Как заявили в Генштабе, ВСУ вскоре отправятся на остров, чтобы установить непосредственный физический контроль над данной территорией.
Остров Змеиный имеет площадь 17 га и был единственной территорией Одесской области, оккупированной россиянами. После их бегства область снова полностью под контролем Украины.