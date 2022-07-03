Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области и бомбили остров Змеиный

Российские оккупанты, которые на юге Украины не имеют возможности маневрировать на суше, пытаются усилить давление с воздуха. В частности, в течение суток 2 июля они бомбили покинутый остров Змеиный и нанесли ракетный удар по базе отдыха в Одесской области.

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Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

Так, за прошедшие сутки враг нанес 9 авиационных ударов, из них на Херсонщине — 5 парами ударных вертолетов Ка-52 с попыткой вернуть себе утраченные позиции в районе освобожденной Ивановки, еще 1 удар — в районе Мирного.

Также вражеские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два бомбовых удара по острову Змеиному. А затем из истребителя Су-30 по Белгород-Днестровскому району Одесщины была выпущена ракета Х-31, попавшая в хозяйственное здание прибрежной базы отдыха.

"Значительных разрушений и возгораний не возникло, погибших и пострадавших нет", — сообщили в ОК "Юг".

В ответ украинские летчики нанесли 5 ударов самолетами и вертолетами по двум складам боеприпасов и пяти центрах скопления вражеской силы в районах Пятихаток, Высокополья, Дудчан и Центрального.

По предварительным данным уничтожено:

29 оккупантов;

1 самоходную гаубицу "Мста-С";

2 самоходные крупнокалиберные гаубицы "Питон";

6 единиц бронированной техники.

Кроме того, украинские защитники помешали врагу провести разведку боем в направлении Ивановки. "На двух боевых бронированных "Тиграх", силами к взводу, рашистам пришлось ретироваться в сторону Ольгиного", — говорится в сообщении.

Напомним, российский самолет стратегической авиации Ту-22 1 июля, в 01:00 запустил три ракеты Х-22 по многоэтажному дому и базе отдыха в Белгород-Днестровском районе Одесской области.