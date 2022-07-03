- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области и бомбили остров Змеиный
Российские оккупанты, которые на юге Украины не имеют возможности маневрировать на суше, пытаются усилить давление с воздуха. В частности, в течение суток 2 июля они бомбили покинутый остров Змеиный и нанесли ракетный удар по базе отдыха в Одесской области.
Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".
Так, за прошедшие сутки враг нанес 9 авиационных ударов, из них на Херсонщине — 5 парами ударных вертолетов Ка-52 с попыткой вернуть себе утраченные позиции в районе освобожденной Ивановки, еще 1 удар — в районе Мирного.
Также вражеские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два бомбовых удара по острову Змеиному. А затем из истребителя Су-30 по Белгород-Днестровскому району Одесщины была выпущена ракета Х-31, попавшая в хозяйственное здание прибрежной базы отдыха.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Значительных разрушений и возгораний не возникло, погибших и пострадавших нет", — сообщили в ОК "Юг".
В ответ украинские летчики нанесли 5 ударов самолетами и вертолетами по двум складам боеприпасов и пяти центрах скопления вражеской силы в районах Пятихаток, Высокополья, Дудчан и Центрального.
По предварительным данным уничтожено:
- 29 оккупантов;
- 1 самоходную гаубицу "Мста-С";
- 2 самоходные крупнокалиберные гаубицы "Питон";
- 6 единиц бронированной техники.
Кроме того, украинские защитники помешали врагу провести разведку боем в направлении Ивановки. "На двух боевых бронированных "Тиграх", силами к взводу, рашистам пришлось ретироваться в сторону Ольгиного", — говорится в сообщении.
Напомним, российский самолет стратегической авиации Ту-22 1 июля, в 01:00 запустил три ракеты Х-22 по многоэтажному дому и базе отдыха в Белгород-Днестровском районе Одесской области.